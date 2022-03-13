公廣集團近來拍攝不少台灣歷史大劇，外界毀譽參半，董事長陳郁秀今天透露，以監察院長陳菊為故事背景的「自由的滋味」已拍攝完成，目前也在籌備將前民進黨立委戴振耀的故事搬上螢幕，希望透過電視節目讓民眾了解台灣的歷史。

陳郁秀今天接受前總統陳水扁專訪表示，她擔任公廣集團董事長後，發現電視內容對人們的影響相當深遠，因此決定開創歷史劇與時代生活劇，後者像是《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》等等，都與日常生活有關，前者像是《斯卡羅》，讓台灣的歷史透過電視來學習。

陳水扁詢問，據說美麗島事件政治受難者、 推動台灣農運的前民進黨立委戴振耀的故事也會搬上螢幕？陳郁秀證實目前劇本正在寫，節目也正在籌畫中。她說，公視也拍了《自由的滋味》，是以陳菊的故事為主，這部劇已經拍完了。

提到台灣的歷史，陳水扁透露，陳郁秀的丈夫盧修一過世前，他去探視盧修一，當時陳水扁正要參選台北市長連任，但盧修一卻告訴扁「你會做總統」，這也是陳水扁第一次聽到有人預言他會當總統。

陳水扁笑稱盧不只是政治理論家還是預言家，當年盧修一若不是罹癌無法參選台北縣長，就不會有蘇貞昌後來當縣長，盧也可能一路從縣長當到台灣總統，台灣政治史也會重新改寫。