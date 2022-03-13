小強與小美是對未公開的情侶，女方因不滿2人分手，便反控小強性侵她，還強制拍攝偷拍影片，甚至以束帶綑綁其手腳，強行發生性行為。士林地檢署調查後發現是小美自導自演，因此給小強不起訴處分，小美部分，士林地院依誣告罪判小美有期徒刑4月。

據判決書指出，家住新北市的小強及小美（化名）在交往前便說好不公開的戀情，但在交往幾個月後，小美突然想公開，便找小強理論，2人為此鬧不和分手，小美不甘心就這結束感情，便向法院提起告訴，說自己被小強性侵，小強不僅強迫她發生性行為，又強迫她拍攝性愛影片。

小美指控，小強拿性愛影片威脅她，要求2人發生多次性行為，她無奈下配合5到6次，甚至小強還拿混酒給她喝，等她昏迷後，以繩子綑綁她手腳，趁機性交得逞。

但小強喊冤表示，交往中有發生數次性行為，有時會拍攝性愛過程，但小美均同意，影片部分則是看完後隨即刪除，從未以性愛影片要脅小美性交；混酒部分，小強則澄清當時兩人一起喝了1至2杯調酒，是在小美意識清醒的情況下發生性行為，且經過小美同意，他才以束帶綑綁小美手腳增加情趣，綑綁時間約10分鐘。

小強接著說，當初交往時希望小美不要跟學校的人透露2人之間的關係，但她還是一意孤行，告知共同友人2人發生性行為之事，又一直以逼問他為何不能公開感情狀態，對他進行情緒勒索，2人為此發生爭吵後，小強忍無可忍提出分手。

士林地院法官審理後判定，從性愛影片中可發現小美的神情，並沒有遭人脅迫，像是被性侵的樣子，反而神色自若地面對鏡頭，在喝酒的時候，小美手捧著一杯飲料邊喝邊說：「這是白開水好不好」、「這是白開水！」也不像當初說的神智不清。故不採信小美的說詞，依誣告罪判有期徒刑4月。小強部分，則因罪證不足，檢方於偵查後給出不起訴處分。

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