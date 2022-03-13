國際油價受到俄烏戰爭、產油國揚言增產下，出現大幅震盪，不過，上周中油浮動油價參考的國際指標油價仍走揚，中油宣布14日凌晨零時起汽、柴油連五漲，各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.4元。

中油表示，受美國及英國宣布禁止進口俄國原油、沙烏地阿拉伯調高4月份銷往各地合約原油官價等因素影響，導致油價大漲，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲13.75美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.292元，國內油價依公式計算漲幅為11.05％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲5.3元及6.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.5元及5.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.5元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.0元及6.6元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.3元。