國際研究發現，青少年打完2劑BNT後5個月後保護力就會失效，被問到何時開放打第三劑？衛福部長陳時中今表示，以往有談過，青少年打第三劑有心肌炎加劇的可能，需要密切觀察。

對於中研院研究員何美鄉認為，打完第三劑所感染到的Omicron，反而有利對抗所有的變異株，因此鬆綁BNT不用太過擔心，陳時中認為，是有這樣的看法，不過現在打完第三劑突破性感染仍多，可以來做好好的觀察。

至於帛琉泡泡有無重新啟動的可能，陳時中說，帛琉目前疫情已稍緩，但跟當時啟動泡泡時的時空背景、環境完全不同，仍要慎重考慮。