何時開放青少年打第三劑？陳時中：仍需觀察 12:212022/03/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中表示，以往有談過，青少年打第三劑有心肌炎加劇的可能，需要密切觀察。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際研究發現，青少年打完2劑BNT後5個月後保護力就會失效，被問到何時開放打第三劑？衛福部長陳時中今表示，以往有談過，青少年打第三劑有心肌炎加劇的可能，需要密切觀察。 對於中研院研究員何美鄉認為，打完第三劑所感染到的Omicron，反而有利對抗所有的變異株，因此鬆綁BNT不用太過擔心，陳時中認為，是有這樣的看法，不過現在打完第三劑突破性感染仍多，可以來做好好的觀察。 至於帛琉泡泡有無重新啟動的可能，陳時中說，帛琉目前疫情已稍緩，但跟當時啟動泡泡時的時空背景、環境完全不同，仍要慎重考慮。 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #青少年 #第三劑 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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