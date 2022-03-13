香港特首林鄭月娥在今（13日）港府每日抗疫記者會表示，估計目前香港仍有超過30萬人在居家隔離或檢疫，不過，她指數字可能被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，可能已有部分人已完成檢疫。香港食物及衛生局局長陳肇始則表示，除先前已在抗疫物資包加入中成藥，明日起，抗疫物資包會加入止痛退燒藥，確診家庭也將獲發血氧儀，而香港醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。

林鄭月娥表示，由於居家隔離或檢疫人數數量太大，需要按公共衛生評估作調整，會安排更有需要的人士進入社區隔離設施，病徵輕微人士如有需要可安排進入社區隔離設施，政府在分流時會考慮居住環境、身體情況，同住家人是否需要照顧，同時考慮確診者意願。相關人士受檢疫令規限，不可在生效期間離開家中。

在支援方面，林鄭月娥說，目前仍處於追趕狀態，希望首先是接觸到居家人士，派發物資包；其次是提供熱線供市民查詢，也會按熱線中市民提出要求，評估會否進一步上門派發物資支援；第三是醫療查詢包括預約到指定診所診治。

香港食物及衛生局局長陳肇始稱，港府近日派發物資包也包括中成藥，明日起在物資包加入止痛退燒藥，也會陸續向感染人士家人派發血氧儀，檢查血氧量，並透過相關部門向長者派發。

至於香港醫管局方面，陳肇始表示，現設有110條熱線，查詢主要涉入住檢疫設施安排，在3月內會增至200條熱線，香港醫管局會盡早適別確診人士，優先治療小童及長者等高風險病人以提供支援，指定診所也由7間增至17間，下周會額外啟動6間指定診所。另外，香港醫管局會安排長者診症，醫生會處方新冠藥物，也會在網上設平台支援，提供健康建議。