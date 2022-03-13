谷關風景區位於中橫公路西段門戶，聚集多家山產餐廳。（王文吉攝）

谷關溫泉街充滿濃濃日本街道氛圍。（王文吉攝）

谷關風景區位於台中市和平區，海拔約800公尺，1907年發現雪山山麓湧出溫泉，屬於中性碳酸氫鈉泉，泉水呈濁白狀、水質滑膩，源頭水溫達攝氏60多度，帶有淡淡硫化物的味道。街區中央設有谷關溫泉廣場、谷關公園及溫泉文化館，還有免費泡腳池讓遊客體驗嘗鮮。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，傳聞日本明治天皇曾經蒞臨谷關洗溫泉讚嘆不已，並命名為「明治溫泉」。明治天皇泡完谷關溫泉後回日本，皇后便傳出有身孕，之後生下了大正太子，所以又有人稱谷關溫泉為生男湯。

中橫公路開通後，溫泉觀光業迅速發展，陸續興建10多家溫泉業者，館內設施各具特色，有大型室外大眾溫泉池，小情人、夫妻、閨蜜適用的單間湯屋。累積疲憊的上班族、媽媽們還可透過水療設備來舒緩疲勞的身體，各家推出不同風情的泡湯池，提供民眾多項選擇。

尹敬倫推薦，來到谷關食宿無虞，千萬不能錯過品嚐當地美食，谷關溫泉區商店街的小吃店，溫泉飯店多道以高山鱒魚、鱘龍魚為主的養生菜單，還有以原住民食材馬告入菜的當地風味餐等，道道美食都能滿足饕客的味蕾。

谷關風景區位於中橫公路西段的門戶，民眾到谷關泡溫泉時，也可順遊附近的古靈寺、捎來步道、谷關文化溫泉館、谷關吊橋、捎來吊橋和八仙山國家森林遊樂區等，享受山林環繞的開闊視野，以悠閒步調放鬆心身靈。