無論是愛情或友情，有些感情相處久了會讓人感到厭煩，不過也有些人非常有魅力，相處越久越離不開他們身邊。星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、射手座、金牛座很好相處，用心經營感情，是無可取代的朋友、戀人。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座很體貼，總能細心發現周遭人的需求，照顧每個人的情緒，他們或許沒有突出的優點，卻讓人完全找不到缺點，越相處越喜歡，只要跟他們做朋友，就能體會到他們無可取代的魅力。巨蟹座的感情不是轟轟烈烈的類型，往往是細水長流，持續時間很長，那份心意不會隨著時間推移消散，反而越來越讓人回味無窮。

▍第二名：射手座

射手座性格活潑，生活多采多姿，一刻都閒不下來，和他們做朋友能開啟全新的世界觀，帶來滿滿的新鮮感，他們充滿魅力，只要認識後就會深深被吸引，讓每個人都離不開他們身邊。射手座渴望自由自在的生活，在愛情方面常常給人不負責任的印象，不過一旦遇到真愛，也會毫無保留的付出，極盡所能的寵愛另一半，讓人離不開他們身邊。

▍第一名：金牛座

金牛座行事風格低調，和他們不熟悉時，會覺得他們沒什麼存在感，一旦深入認識，就會發現他們無可取代的魅力。金牛座對於感情看得很通透，無論是愛情或友情，都會用心經營，對於戀人他們會許諾未來，對於朋友則是展現可靠的一面，和他們相處時總能體會到美好和希望，相處越久越能體會到他們的難能可貴。