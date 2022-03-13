環保局派員現場監測，目前空氣品質有異常但仍在標準值內，已加派空氣檢測車進駐南崁高中和公埔國小監控。(蔡依珍攝)

搶救美福倉儲，桃園市消防局13日從高雄市請來全台唯一的32公尺高大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆三層版，同時佈水線防護。(蔡依珍攝)

搶救美福倉儲，桃園市消防局13日從高雄市請來全台唯一的32公尺高大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆三層版，同時佈水線防護。(蔡依珍攝)

美福燒3天 32公尺大鋼牙出動「撕裂」外牆

全台最大牛肉進口商美福倉儲大火邁入第3天，因建物密閉，火勢持續悶燒，可燃性氣體不斷蓄積，增加救援困難，桃園市消防局為突破僵局，13日從高雄市請來全台唯一的32公尺高大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆三層版，同時佈水線防護，將待安全穩定後入室殘火處理。環保局指出，目前空氣品質有異常但仍在標準值內，已加派空氣檢測車進駐南崁高中和公埔國小監控，也會依《空汙法》開罰10萬至500萬。

搶救美福倉儲 出動32公尺大鋼牙高空作業車

位於蘆竹區長安路上的美福倉儲，10日晚間近11點慘遭祝融之災，雖然當晚11點14分即控制火勢，但殘火仍在內持續悶燒，至今已邁入第3天。

指揮官第三消防大隊長簡慈彥指出，目前已投入50車、逾500人次搶救，因該棟SRC＋RC建築物特殊，密閉性高、且樓高達36公尺，可燃性氣體蓄積高樓層，溫度高打火弟兄無法入內，一般作業車也無法到達，在業者同意並奔走下，特別從高雄市調來全台最高的32公尺大鋼牙高空作業車，重機具和團隊12人清晨6點多抵達現場，光是組裝就費時1.5小時，9點多開始投入救災。

簡慈彥說，大鋼牙高空作業車會將鋼板、泡棉夾層的「三明治結構牆壁」破壞，將內部濃煙排出，為防止突發狀況，也出動美洲豹跟5台雲梯車不斷射水線防護，將待安全穩定後再入室殘火處理，他也提到場內危險物品為位在最高樓層7樓的1萬6000公升柴油儲槽，目前約剩8000公升。

據了解，該棟建物前半段為1至7樓，後半段為挑高的3層樓冷凍倉庫，每樓挑高10至12公尺，起火點疑為倉儲4樓，因冷凍倉儲有大量隔熱泡綿，遇上火勢一發不可收拾。

消防局長謝呂泉、環保局長呂理德都到場坐鎮指揮，呂理德坦言接獲大批民眾陳情，聞到濃烈的塑膠臭味，第一時間即派員監控，雖然部分數值偏高，但周界現場即時檢測都沒有問題、仍在正常值範圍，因風向持續變化，目前也加派2台空氣檢測車到南崁高中和公埔國小，監測下風處空品狀況。

呂理德也說，因火災尚未控制，會持續監控中，已依《空汙法》告發，將視汙染情節和影響程度開罰10萬到500萬元，另汙水現場即時檢測沒有問題，已採樣抽驗送實驗室檢測有無重金屬汙染，他也呼籲民眾，因應臨時突發狀況，要減少外出，門窗緊閉。