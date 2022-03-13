永仁林靜妍（右）單場16分，獲選為單場MVP。（陳怡誠攝）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽13日來到整個賽季最後一天賽程，首先登場的女子組季軍戰，永仁高中第4節外線終於有所發揮，單節投進4記三分球，拉出一波15比0高潮，終場永仁以67比60擊敗陽明，永仁季軍、陽明殿軍。

首節永仁高中18比15小幅領先，第2節在25比20時，陽明在吳姿儀、張聿嵐、施佩儀接連得分下打出11比0攻勢，將比數超前，半場休息陽明反以32比27後來居上。

第3節打完陽明依舊維持5分領先，第4節永仁把握最後一節機會力求翻盤，該節剩7分36秒永仁張聿敏得分，下半場首度超前，而永仁靠著這股氣勢也找到三分球準星，林靜妍、邱敬恩陸續外線放箭，讓球隊取得64比50、14分先領先，陽明努力挽回，可惜功虧一簣。

永仁高中高二前鋒林靜妍此役攻下16分，獲得單場MVP，賽後笑說：「終於在第4節外線再度得分，其實前面幾次出手都感覺會進，可惜差一點，但教練和隊友都鼓勵我繼續挑戰籃框，很開心終於建功。」

林靜妍這場比賽也落下感動淚水，教頭時超傑半開玩笑表示：「靜妍是很愛哭的孩子，快樂、難過都會哭，其實比賽我也有小小『恐嚇』她，如果沒拿10分以上，就不夠格成為球隊全力栽培的主將，很高興她聽進去，在場上展現能力。」

永仁邱群琋、陽明張聿嵐在末節倒數1分35秒、1分32秒先後五犯離場，兩人都對提前離開比賽有點遺憾，本戰攻下11分、9籃板的高三前鋒邱群琋說道：「其實當下覺得第5犯有點冤枉，因為我連人都沒碰到，就這樣提前『畢業』，但至少球隊獲勝，也是圓滿的結局。」

兩隊都在本季最後一場賽事燃燒最後的自己，時超傑補充：「球隊終於打出一場正常的好球，大家都盡全力，尤其高三球員，在這場勢均力敵的比賽全力以赴，很棒了。」