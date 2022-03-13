台南市安南區安興街一棟老宅，最近常有陌生男女出入，鄰居發現還夾雜成群越南女子，警方12日深夜11時許埋伏攻堅，4、5名賭客驚嚇一度躲入屋後的樹叢內，最後一共逮捕23人，賭資6萬元與天九牌具，查獲黃姓負責人依照賭博罪疑訴台南地檢署偵辦。

安興街這棟老宅地處偏僻，附近幾棟老屋呈不規則排列，曾遭警方懷疑藏汙納垢，過去苦查無證據，最近鄰居發現，深夜常有越南口音的女子成群結伴進入屋內，晚上傳出吵雜聲，懷疑暗藏春色，向警檢舉。台南市警3分局與市警局督察室靖紀小組員警獲報，近日前往查看，發現竟藏賭窟。

警方布線埋伏多日，12日深夜時機成熟，暗中派員將老宅團團包圍，持搜索票一舉衝入賭場內，場內賭客15男8女，約在30歲到60多歲之間，其中有5名取得台灣身分證的越南籍女子，賭場貼心為其準備越南米粉當宵夜，但宵夜尚熱，大家還未吃就被抓。

查緝過程中，4、5名賭客見警上門，嚇得衝往屋後一處林園的樹叢內躲避，不料警方早派員在屋後守株待兔，直呼「看到了啦，不要躲」，將賭客一一帶回，眾人見逃不了，乖乖就逮，不斷嘆「真衰」。

現場查獲天九牌賭具、6萬元現金賭資，無業的58歲黃男遭依賭博罪移送台南地檢署，其餘22名賭客們依照涉維法裁處。