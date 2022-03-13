捷運車廂內偷拍女乘客裙底風光 男友當場逮人報案

捷運警察提供民眾參考萬一在捷運遇到偷拍該如何處置。（捷運警察隊提供）

北市捷運警察隊上月3日下午1點53分接獲報案，有女子遭偷拍，34歲施姓女子與男友搭乘捷運從台北車站至北投站，在列車快到北投站時，男友察覺坐在旁邊的男子行為怪異，疑似偷拍女友裙底，男友詢問後，偷拍狼也願意配合，經男友檢視赫見女友裙底風光，立即通知警方逮捕43歲陳姓偷拍狼，全案依妨害秘密罪偵辦。

捷運警察隊統計近2年受理妨害秘密案件73件，發生場所以電扶梯37件占50.7％最多，大廳層10件占13.7％，站體進出口9件占12.3％，常見犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上及上廁所門縫空隙，偷拍裙底、胸部或如廁影像。

捷警隊提醒意圖犯案捷運痴漢不要心存僥倖，以免觸法，性騷擾罪最高可處2年有期徒刑，妨害祕密罪最高更可能處3年有期徒刑。另於車廂內遇可疑人貼近之異常舉動時，應設法遠離觀察該人是否跟隨繼續犯案，若不幸遇上述狀況時遇謹記「一護二移三呼叫」步驟，以確保自身安全。

一護：用隨身物品保護隱私部位，防範有心人士有機可乘。二移：快步移動至捷運保全或各站詢問處求助。三呼叫：按壓車廂內緊急對講機求救或呼叫站務、保全人員或捷運警察到場處置，以確保自身安全。