元大金在上週出爐的最新投資人簡報中，首度公布海外曝險最新概況，其中在中港的總曝險部位，元大金目前為國內16家金控最低，在中國及香港的曝險，僅佔淨值比重分別約8％、3％，在中國及香港近幾年來因為中美貿易戰、不動產風暴、共同富裕等衝擊一片風聲鶴唳之下，元大金的超低曝險可說讓許多投資人吃下「定心丸」。

在海外曝險方面，在地緣政治以及若干新興國家的通膨問題及債務危機不斷惡化之下，現在投資人最矚目的就是俄羅斯、中港、土耳其、巴西、南非、以及墨西哥的曝險情況。根據元大金在投資人簡報中所提出的統計分析，全體金控在中港的曝險，自2019年逐年下降，到了2021年平均值仍有47％、18％，不過元大金在2021年，中國與香港的放款及投資曝險佔淨值比重已降至8％、3％，都遠低於業界的平均值。

中港的超低曝險，也使元大銀行在2021年免於步上多家銀行的「踩雷」命運，因此，元大銀行在2021年的總放款規模大幅成長了12％，目前已來到8,631億的同時，少了中港等海外曝險的包袱，亦使其提存負擔較2020年大減72％，截至2021年底，元大銀逾放比0.1％、1434.5％，呆帳提存淨額僅5.4億，逾放金額僅5.4億，資產品質為歷來最佳。

而在土耳其、巴西、南非等先前匯率重貶、通膨壓力甚高的國家，元大金則全面掛零或趨近於零，墨西哥的佔比則僅約1％，亦低於16家金控約9％的平均值，在資產品質控管上，可說對海外高風險雷區「掃雷有成」。