元大金日前首度對外公告其海外曝險資產的最新概況，上至金控下至3家子公司可說全面交出「最高品管」，其中最引人矚目的是整個元大金集團，上至金控、下至證券、銀行、人壽等3家子公司，均未持有任何一張非投資等級債券，也就是垃圾債，而元大金亦為金控獲利前五大中，唯一沒有俄羅斯曝險的金控。

元大金在上週對法人提出的最新投資人簡報中，首度亮相旗下的證券、銀行、人壽及金控本身的國內外債券投資部位，從這份簡報中，元大金持債評級之高，對比其他金控可說非常突出，為全體金控裡持債評級最高，尤其是現在最受到投資人矚目的海外債券部分，元大金及旗下子公司持有AAA~A，亦即最高評等的部位，在證券、銀行、人壽、金控的海外債券投資比重，分別佔比73％、99％、76％、86％，其中元大銀等於幾乎全持有最高評級的海外債券，至於非投資等級債券，即所謂的「垃圾債」，則全面掛零。

據元大金內部指出，元大金從金控到子公司的持債品質以最高品管要求，尤其是未持有任何一張垃圾債，在元大金控及元大銀行、人壽均出任董事職務的大股東馬維辰，可說是非常關鍵的人物；知情人士指出，其實數年前高收債基金的銷售在各大金控都非常風行時，元大人壽也曾想發行有連結高收債基金的投資型保單，對此身為元大人壽董事的馬維辰即表達反對，認為高收債基金的成份都是非投資等級的高風險債券，形同使買這類投資型保單的保戶處於風險而不自知，也因此元大人壽最後打退堂鼓。

之後不只元大人壽、元大金、銀行、證券不論投資國內或國外債券，均不投資非投資等級債券。而元大金在最新的投資人簡報中，首度讓自家的債券投資債信評級在投資人面前亮相，可說交出了百分百的品質保證。