湯德章紀念公園正好與台灣文學館隔著中正路面對面。（曹婷婷攝）

台灣文學館將是湯德章大道1號。（曹婷婷攝）

今天（3月13日）是台南市正義與勇氣紀念日，為紀念228事件湯德章律師遭槍決殉難日，台南市長黃偉哲上午出席湯德章追思紀念活動表示，中西區中正路其中一段將更名為「湯德章大道」，國立台灣文學館則將成為湯德章大道1號，今年上半年將掛牌，且湯德章銅像正好面對文學館大門，象徵守護台灣文化及對台灣土地的疼愛。

由於更改路名牽涉甚廣，因此，此次更名路段鎖定多為公家機關的路段，長度約100多公尺，市府也將與當地民宅、店家再做溝通，詳細內容還在規畫。

黃偉哲指出，湯德章大道1號為台灣文學館，過去是台南州會也是台南市政府所在地，市府將先找適當時間掛牌，至於全段改名還需要一段時間規畫。

黃偉哲表示，這是一個過程不是結論，先把原先中正路其中一段更名為湯德章大道，且為降低對市民的衝擊，所以選擇這一段公家機關較多的路，改為湯德章大道。

民政局表示，以路名紀念歷史、提高在地認同，是很好的方向，道路更名涉及門牌整編，也會影響用路人習慣，需審慎評估辦理，在符合市民便利與交通安全前提下，多方考量以兼具影響市民程度小，又具紀念歷史意義價值的政策方向辦理。