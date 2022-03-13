「條件會開太高嗎？」一名男網友在Dcard上開出10條理想女友的擇偶條件，像是溫柔個性好、為另一半著想等，同時也寫出自身的條件來吸引女生，其中一項「學校台清交成其中一間」被網友識破是成大生，「只有成大的才在台清交成」，導致討論串大歪樓，網友們笑翻，「不要這麼誠實」、「真的只有成大愛講四大」。

這名男網友日前在Dcard發文找女友，開出他心中理想女友的10個條件為「身高-體重＞110」、「身高152～165公分之間，年齡小於21歲」，還要長相順眼、會穿搭、溫柔個性好、可愛、無不良嗜好、家庭背景正常、為另一半著想、學歷薪水工作不限。

原PO也列出他自身條件，身高171公分、體重62公斤，年齡21歲讀大三，個性好、體貼、會著想，家裡有一棟房子，學校是台清交成其中一間，讀理工科，未來年薪上看70萬元以上，還寫到未來若結婚可以搬出去，平時會帶另一半出去玩，還問大家「這樣會要求太多嗎？」

對於這一長串的女友條件，有網友眼尖看出其中一項「學校是台清交成其中一間」，猜測原PO就是讀成大，神回「只有成大的人才在台清交成」，讓大家笑翻：「同學你很敏銳欸，最討厭你這種敏銳的孩子了」、「好好笑」、「說考前三的，通常就是考第三的那個XD」、「真的只有成大愛講四大」、「現在講台灣頂大都只講『台清交』三個，只有念成大的會講『台清交成』」、「教授都叫自己台成清交」，導致討論大歪樓，模糊了擇偶重點。