今天是湯德章律師殉難日。副總統賴清德表示，在228事件發生時，湯德章遭嚴刑逼供仍不願交出被認定為判亂者的名單，讓許多的台南家庭免於威權迫害。他承諾會銘記為自由民主奉獻生命的前人，守護得來不易的民主成果。

曾擔任台南市長的賴清德今天在臉書詢問台灣民眾，「你會願意為了保護所愛的土地，付出多少代價？」

他說，3月13日，是台南市正義與勇氣紀念日，也是湯德章律師的殉難日。或許有很多年輕朋友不熟悉湯德章，他是威權政府眼中的叛亂暴徒，卻也是台南人的救命英雄。歷經無數痛苦的刑求，最後更被判處槍決，即便如此，仍然堅守信念，臨刑前喊出「台灣人，萬歲！」後慷慨赴義。

賴清德指出在228事件發生時，湯德章因擔任「228事件處理委員會台南分會治安組」組長，而遭到威權政府嚴刑逼供，為了保護參與治安工作的學生及台籍菁英，不願交出被認定為判亂者的名單，讓許多的台南家庭免於威權迫害。

賴清德在2014年台南市長任內，將湯德章殉難日（3月13日）訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，紀念湯德章的精神，更向在那個年代裡，每位追求正義、維護和平挺身犧牲的人們致敬。

他說，過去，湯德章的名字是無法言喻的傷痛，如今，湯德章的行刑地點已是紀念公園，周邊的台灣文學館、司法博物館、台南公會堂、吳園藝文中心、氣象博物館，成為了地方重要的人文景點。前人追求民主的犧牲奉獻，成就了現代的幸福生活，更為城市的美留下底蘊。

在湯德章逝世75周年的今天，他承諾，我們會銘記為自由民主奉獻生命的前人，守護得來不易的民主成果，在台灣這塊土地上，一起和諧攜手邁向更團結的未來！