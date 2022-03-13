台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級奪金，完成生涯最後一塊拼圖，達成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」之壯舉，但她坦言奧運結束後身心有些迷惘，好在農曆年節回台東老家沈澱心情，她笑著說：「現在身心又是充飽血的狀態了。」

身為現今女子59公斤級的三項世界紀錄保持人（抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤），郭婞淳在東奧以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪金，之後在年底的世錦賽以抓舉100公斤銀牌、挺舉130公斤金牌、總和230公斤金牌，拿下2金1銀。

但在大賽結束後，郭婞淳的身心有些迷惘，「經過這段時間的沈澱，發現是身心上的疲勞，可能是同期的運動員開始退休，在各方面有些『小迷路』，但現在都調適好了，傷勢也都恢復得還不錯，現在是充飽血的狀態了。」

能夠「滿血回歸」最大原因就是在農曆年時回台東老家，除了與家人團聚的熱鬧氣氛外，也會看一下過去自己比賽的照片、影片，「希望能重新找回過去的感動，也一直想再重現那樣的時刻。」之前就會透過彈鋼琴舒壓的她也透露，近期自己偏愛看書、寫字，「讓自己跳出舉重的情境。」

走出身心低潮後，接下來郭婞淳將正向去面對每場賽事，近期最大目標是擺在9月的杭州亞運，希望能在亞運為台灣奪金，但近期國際上也出現幾位舉重新秀，像是包括中國大陸小將羅詩芳、哥倫比亞及從女子55公斤級轉戰59公斤的菲律賓選手海蒂．狄亞士（Hidilyn Diaz）。

聽聞終於有競爭對手出現，郭婞淳笑著說：「很棒啊！在世錦賽有看到幾位年輕選手抓舉有上來，像是中國、哥倫比亞，現在從55公斤到64公斤的選手都會去看她們的影片，除了看訓練狀況也會看對手的身體素質，看她們的成長幅度。」