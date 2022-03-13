今年3月13日是中英建立大使級外交關係50周年，中國大陸駐英國大使鄭澤光撰文指出，要把握中英合作的正確方向，強調合作是符合中英雙方利益的正確選擇，也是兩國人民的共同期待，要堅決反對鼓吹與中國脫鉤、鼓吹「中國威脅論」、煽動意識形態對立的錯誤言行，堅持對話與合作，堅定不移推動中英關系沿著正確軌道向前發展。

文中更強調要排除中英合作的人為障礙，指出50年前中英以聯合公報形式一致確認互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利的原則；英方承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。這些原則立場構成了中英建立和發展外交關系的重要基石，任何時候都必須得到遵守。

根據人民網引述該文指出，中英在教育、文化、體育、旅遊等領域的交流與合作不斷深化。新冠肺炎疫情發生前，雙方每年人員往來近200萬人次。目前有超過22萬中國留學生在英國就讀。

文中表示，中英合作符合兩國和世界的利益，是雙方最好的選擇。中英國情不同，應該在相互尊重中共同發展，在求同存異中合作共贏。面向未來，中英應堅持從兩國人民和世界人民根本利益出發，排除干擾和障礙，推動雙邊關係砥礪前行。