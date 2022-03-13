行政院長蘇貞昌11日赴立法院接受總質詢，面對303大停電，藍委蔣萬安逼問蘇揆敢不敢承諾不再大停電？蘇拒絕承諾，強調原因已查清，並當場反嗆蔣「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府」，引發爭議。對此，資深媒體人趙少康痛批，簡直荒腔走板，更痛批總統蔡英文，所謂的謙卑，真是令人不敢領教。

趙少康昨（12日）在臉書發文表示，蘇貞昌又在立法院接受質詢時表現失格，不肯針對缺電問題正面回應，再度使出三寸不爛之舌，用反攻大陸質疑蔣萬安委員。蘇貞昌傲慢備詢場面會不斷上演，顯然獲得蔡英文默許甚至支持，至少沒有制止，才會讓蘇不斷對代表民意的國會議員不敬，蔡英文的謙卑，真是令人不敢領教。

蔣萬安希望蘇貞昌公開承諾不會再跳電，趙少康直言，這不是升斗小民每個人的願望？且蔣萬安身為國會議員，替大家質詢行政院長，蘇貞昌不只不好好答覆，還轉移焦點無禮回應，簡直荒腔走板。

趙少康稱，自己請問蘇貞昌大院長，蔣介石過世時，蔣萬安都還沒出生，要替曾祖父的「反攻大陸」負什麼責任？反而是蘇不斷違反議事規則反質詢，真是沒看過這樣嘴巴比腦還快的行政院長。有這樣的行政院長，真是夠了。

至於立法院長游錫堃的表現，趙少康認為，也是不及格，身為立法院長，維持議事秩序是基本責任，不只打架、吵架要制止，官員備詢不守議事規則，更應該立即處理，民進黨行政、立法大權一把抓，導致國家體制混亂，標準的一黨亂政。