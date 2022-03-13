俄烏戰爭，引發各國經濟制裁，國發會明赴立委會經委會報告指出，俄烏兩國並非我國糧食及工業物資主要進口國，對國內產業衝擊應屬有限。惟我國經濟與全球經貿連動性高，國際農工原料上漲，通膨壓力升高，恐不利全球消費及投資信心，間接影響我國出口表現。

國發會並就農糧、鋼鐵等各類產品進行分析表示，俄烏兩國粗鋼產量占全球比重5％，惟 2021 年全球粗鋼產能利用率僅達 78.4％，尚有擴產空間，不致造成供給短缺。我國業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價

對於俄烏為全球主要糧倉，國發會指出，俄烏不是台灣糧食主要進口國，已以提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩，應可確保5至7個月供應無虞。

黃豆方面，國內業者去年未自俄烏兩國進口，且已掌握100 萬公噸可使用量(國內庫 存 15 萬公噸，已訂購 85 萬公噸)，未來 5 個月供應無虞；俄烏情勢雖使黃豆期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，加以政府免徵 營業稅，將可確保價格穩定。

國發會並指出，國內業者去年未自俄烏兩國進口小麥，採購來源以美國為主(占 9 成)，目前已掌握 54 萬公噸可使用量(國內庫存 18 萬公噸，已訂購 36 萬公噸)，未來 5 個月供應無虞；俄烏情勢 雖使小麥期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，且政府亦已機動調降小麥關稅及免徵營業稅，將可確保價格穩定。

國內業者去年未自俄羅斯進口玉米，國發會表示，僅自烏克蘭進口少量玉米(占總進口量 1.64％)，目前已掌握 259 萬公噸可使用量(國內庫存 33 萬公噸，已訂購 226 萬公噸)，未來 7 個月供應無虞；俄烏情勢雖使玉米期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，加以政府免徵營業稅，將可確保價格穩定。