大陸國家衛健委近日發布《新冠病毒抗原檢測應用方案》，表示將推進「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式，增加抗原檢測作為補充，並讓有自檢需求民眾，可自買自測。大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，抗原檢測類似女性驗孕棒，是簡易快速的病毒檢測手段，對部分地方採樣不便，或醫療條件有限地區，不失為一種更為簡便、快速識別新冠病毒感染者的方法。

但張文宏也強調，相較於抗原檢測，核酸檢測還是較準確，仍是新冠病毒感染的確診依據。抗原檢測作為補充手段用於篩查，若是陽性的話基本就能確診，陰性則要多檢測幾次提高敏感性和陽性率，「此次香港抗疫中就採取抗原檢測，參與抗疫的機構也都認可這種檢測方式，通過抗原檢測能直接來申報是否感染新冠，進而採取一系列措施」。

重慶醫科大學校長黃愛龍也預計，抗原檢測產品的合理區間出廠價為1人份5元（人民幣，下同），2人份8到10元，終端售價不超過每份20元。他指出抗原快速檢測獲取結果不超過30分鐘，且試劑成本低廉，約為核酸檢測20％，具備操作簡便、快捷高效、適用廣泛、成本低廉、安全可靠等諸多優勢，可以極大減輕醫護人員、醫療衛生機構負擔。

據香港01報導，該《方案》指出，抗原檢測可分為基層醫療衛生機構、隔離觀察人員，以及社區居民抗原檢測應用等3種方式，有自我檢測需求的社區居民，可通過零售藥店、網路銷售平台等通路，自行購買抗原檢測試劑自測。