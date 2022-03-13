「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」13日在新北市政府舉辦，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、衛福部長陳時中、新北市長侯友宜等人都出席，現場冠蓋雲集。蘇揆致詞時提及，新北市政府大樓是他擔任台北縣長任內興建完成，後來大樓獲獎，卻沒聽到一句前人種樹的辛苦，反常在這個場地聽到他被大肆批評。

國民黨立委蔣萬安質日前詢問行政院長蘇貞昌能否承諾不再有大停電，遭蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，新北市長侯友宜12日受訪表示，再多無用的語言，都會傷害到人民的感情，也讓人民覺得政府是無能無用，不願負起責任。因此蘇揆的致詞，被外界解讀是在暗酸新北市長侯友宜。

蘇揆表示，來到新北市政府這棟大樓有幾許感慨，這棟大樓是他擔任台北縣長時歷時5年建設完成，看到大樓的現在還是這麼新、這麼好用，音響也如他當年的要求，他特別感到安慰，這裡的一層一層、一磚一瓦，都不簡單，他沒有延遲，沒有追加預算完成，後來選舉時還有人罵他浪費，說要出租，不過20年來用得好好的。

蘇揆說，新北市政府地下室有一個超大的儲冰式冷氣機，因為超大，在建地下室前就要安裝好，否則蓋好後搬不進來，幾年前開始要智慧節能，儲冰冷氣在晚上離峰用電時製冰，白天尖峰用電時解冰使用，「後來看到有人受獎時，也沒有講一句前人種樹的辛苦，結果被記者挖出來說，這不是20年前就裝好的嗎？」

蘇揆說，但受獎就受獎，他也很高興，每次看到有人在這個場地大肆批評他的時候，他看那記者會的背景，就是他當年辛苦做起來，連裝潢都沒有改的地方，凡走過必留痕跡，人如果能感念過去，肯定人家的成就，才是台灣人被稱為「厚道」、才是應有的學養。

侯友宜致詞表示，中醫師公會會「一棒接一棒，團結一致服務民眾，從來不製造衝突對立」，尤其在新冠肺炎期間出錢出力回饋社會，真正實踐「話少說，事多做」的為民服務精神。

侯指出，新北市中醫師公會從2018年於新北市推動健腦護鼻、小神醫華陀營等活動，都是深具意義有價值的事情。台灣最重要的團結，像中醫師公會一樣，努力解決民眾問題，讓生活更好，強調台灣很小，不須要想太多，最重要的是好好做事。

侯並向衛福部長陳時中稱讚新北市衛生局長陳潤秋，她在疫情期間時不眠不休與中央聯繫溝通，宣導國家政策，落實防疫作為，認為去年5月疫情爆發時，除中央、地方通力合作及第一線執行人員不眠不休的防疫作為，大眾配合低度活動也是守住疫情的關鍵。