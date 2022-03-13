美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳（Mara Karlin ，Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities）
美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳（Mara Karlin ，Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities）

美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳（Mara Karlin ，Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities）於美東時間3月10日（星期四）在聯邦參議院聽證會上表示，如果中國大陸侵犯台灣的話，那麼「烏克蘭可以做為台灣自我防衛的典範」。對此，台灣網友認為，「意思就是不出兵！」「烏克蘭是好榜樣?？難民幾百萬！」

根據《中國廣播公司》日前報導，卡爾琳在聽證會中說，烏克蘭目前看到的情況，對台灣來說「非常具有研究價值的案例」。烏克蘭的處境，也可以告訴台灣，為什麼要建立起「不對稱對抗能力」，並且要讓民眾做好準備。

美國負責政治與軍事事務的助理國務卿露易絲（Jessica Lewis）在聽證會中也表示，美國繼續敦促台灣採購「非對稱武器系統」以對抗中國大陸的強大軍事力量，此種武器「在烏克蘭戰爭中，發揮重大作用」。

露易絲指出，台灣需要從這次的烏克蘭戰爭中，吸取經驗，做好後備動員，以及建立「全民皆兵」的共識。

對此，台灣網友回應，「烏克蘭是好榜樣？難民幾百萬！」「言下之意，美軍絕對不會出兵，塔綠班要哭哭」、「可以不要戰爭嗎」、「意思就是不出兵」、「大難來時各自飛喔！要記得」！

（取自網路）
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