美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳(Mara Karlin ,Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities)

美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳(Mara Karlin ,Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities)於美東時間3月10日(星期四)在聯邦參議院聽證會上表示,如果中國大陸侵犯台灣的話,那麼「烏克蘭可以做為台灣自我防衛的典範」。對此,台灣網友認為,「意思就是不出兵!」「烏克蘭是好榜樣??難民幾百萬!」

根據《中國廣播公司》日前報導,卡爾琳在聽證會中說,烏克蘭目前看到的情況,對台灣來說「非常具有研究價值的案例」。烏克蘭的處境,也可以告訴台灣,為什麼要建立起「不對稱對抗能力」,並且要讓民眾做好準備。

美國負責政治與軍事事務的助理國務卿露易絲(Jessica Lewis)在聽證會中也表示,美國繼續敦促台灣採購「非對稱武器系統」以對抗中國大陸的強大軍事力量,此種武器「在烏克蘭戰爭中,發揮重大作用」。

露易絲指出,台灣需要從這次的烏克蘭戰爭中,吸取經驗,做好後備動員,以及建立「全民皆兵」的共識。

對此,台灣網友回應,「烏克蘭是好榜樣?難民幾百萬!」「言下之意,美軍絕對不會出兵,塔綠班要哭哭」、「可以不要戰爭嗎」、「意思就是不出兵」、「大難來時各自飛喔!要記得」!

(取自網路)