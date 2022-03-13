美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳（Mara Karlin ，Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities）

美國國防部負責戰略擬定的助理部長卡爾琳（Mara Karlin ，Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities）於美東時間3月10日（星期四）在聯邦參議院聽證會上表示，如果中國大陸侵犯台灣的話，那麼「烏克蘭可以做為台灣自我防衛的典範」。對此，台灣網友認為，「意思就是不出兵！」「烏克蘭是好榜樣?？難民幾百萬！」

根據《中國廣播公司》日前報導，卡爾琳在聽證會中說，烏克蘭目前看到的情況，對台灣來說「非常具有研究價值的案例」。烏克蘭的處境，也可以告訴台灣，為什麼要建立起「不對稱對抗能力」，並且要讓民眾做好準備。

美國負責政治與軍事事務的助理國務卿露易絲（Jessica Lewis）在聽證會中也表示，美國繼續敦促台灣採購「非對稱武器系統」以對抗中國大陸的強大軍事力量，此種武器「在烏克蘭戰爭中，發揮重大作用」。

露易絲指出，台灣需要從這次的烏克蘭戰爭中，吸取經驗，做好後備動員，以及建立「全民皆兵」的共識。

對此，台灣網友回應，「烏克蘭是好榜樣？難民幾百萬！」「言下之意，美軍絕對不會出兵，塔綠班要哭哭」、「可以不要戰爭嗎」、「意思就是不出兵」、「大難來時各自飛喔！要記得」！

（取自網路）