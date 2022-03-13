110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰落幕，陽明高中末節被永仁高中超前，最終僅獲第4，陽明「最強女高中」張聿嵐誓言下一季討回來，「陽明會拿冠軍！」

這場比賽張聿嵐貢獻17分、15籃板，可惜「雙十」表現「白搭」，加上比賽倒數1分32秒犯滿離場，賽後自責沒能帶領球隊邁向勝利，明年升上高三的她賽後說：「4強賽兩敗離開台北小巨蛋很不甘心，明年再來，冠軍是我們的目標，一定要達成！」

對於最後第5次犯規，張聿嵐說：「防守時對手過來我剛好撞到，就被吹了犯規，很可惜無法和隊友一起在場上奮戰到最後一刻。」

4強賽兩戰也有不錯表現的陽明高三前鋒施佩儀，賽後難忍傷心淚水，表示：「球隊設定就是要拿冠軍，很可惜沒能實現，覺得對不起所有支持我們的人，領先被對手追上時，大家士氣掉下來、打得又比較急躁，導致最後落敗，相信明年學妹們會打回來。」

陽明教練李台英指出：「球隊表現好而受到更多關注，壓力自然更多，最後敗在自己手裡，只能說這是不完美的結局，下季我們從零開始再來拚一次。」