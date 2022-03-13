行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在質詢台上起口角，蘇事後批蔣像街頭小混混，「你敬我一分，我回敬你三分」。國民黨立委賴士葆說，蘇貞昌事實上給外界的觀感，一向是「別人敬你一分，你回擊別人三分」，閣揆之尊，卻經常像潑婦罵街、以致於面目可憎、形象拉黑。

賴士葆反問，蘇貞昌可以好好的回答不停電的問題嗎？不是胡扯反攻大陸就可以逃避問題，永康六天內五度停電，新北和基隆多處停電，台南市區紅綠燈大規模的停電一片漆黑，把大停電換成全台到處小區域的停電是怎麼回事？

國民黨立委李貴敏也批評蘇貞昌，花招這麼多，無非就是想轉移焦點，掩飾蘇內閣沒辦法保證供電無虞，更沒辦法回答委員質詢的問題。

李貴敏問，民進黨政府不是說不缺電嗎？為何我們的電力供應如此脆弱？動不動就缺電斷電？光這兩天，代表國門的桃園機場，以及汐止、七堵、台南相繼停電就是最好證明，連台南市長黃偉哲都喊話台電高層，「加油一點好嗎？」拜託閣揆聽聽民意？用點心好嗎？別再無能、無為、無知、無感了吧！

李貴敏表示，民意要求保證一年不要大停電會過分嗎？就算不在乎民意，難道沒看到美國商會2022商業景氣調查顯示，將近八成的美商對台灣的供電感到擔心，更表明2022政府最該做的就是「能源政策」，說穿了，官員「停電不是缺電」的文字遊戲，外商根本不買單。

李貴敏說，蘇貞昌如此跋扈的態度，早就讓內閣團隊囂張到沒辦法形容的程度，不管蘇系、行政單位，或執政黨立委，都是一樣囂張，他們提出來的法案也好、預算也好，行政單位都一口答應，乖乖買單。反之，在野黨提出來的東西，不管有道理還是沒道理，全部否決，通通封殺。囂張跋扈到極點。