學測成績出爐，108課綱第一屆高中畢業生即將邁入人生下一個重要階段，「台北酷課雲」提供線上大學體驗課程，幫助高中生在大學入學前，體驗各大學校系課程內容，找到自己的興趣及方向，完成修課還可獲得數位版「學生自主學習修課證書」。

台北市教育局表示，台北酷課雲於2019年起開辦「大學體驗課程」服務，目前已有台灣大學、陽明交通大學等11所大專院校共襄盛舉，今年銘傳大學也加入合作，提供43門課程，幫助學生在高中階段搶先體驗各大學校系課程內容，找到自己的興趣及方向，降低學生對大學課程不熟悉而無法適應的機率。

今年3月，銘傳大學新增加6門課程，包含「企業管理之創新與溝通」及「融媒體時代的內容產製與社群運營」，透過周遭生活建築及公共藝術認識建築設計的「建築是什麼？」、「日本自助旅行快樂遊」、「破解財報密碼」與「不管你有錢沒錢都要知道的事： 金融漫談」課程。

教育局說，目前酷課雲最熱門的前5名大學體驗課程為建築與設計學群課程「設計行不行」，社會與心理學群課程「愛情社會學」，財經學群課程「經濟學原理」，管理學群課程「商管應用領域概論」，醫藥衛生學群「蒸、煮、炒、炸玩中藥」，顯現Z世代學生多樣化的發展需求。

教育局表示，108課綱強調培養學生成為終身學習者，自主學習及自發性是重要關鍵，台北酷課雲匯集各大學及學群的精彩課程，在家動手指即可輕鬆了解各學群學習內容，對應自身興趣及生涯發展方向，精準鎖定欲就讀之學系預做準備。

全國高中職學生皆可自行加入「大學體驗課程」，觀看大學端為高中職學生精選的課程講義與影音內容自學，只要達成修課條件，即可獲得教育局頒發之數位版「學生自主學習修課證書」。