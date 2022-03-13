「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）是男網史上空前的21座大滿貫金盃得主，其實他小時候還是有很多選擇的，而不像一些東歐選手那樣指望以網球脫貧。納達爾的父親是生意人，伯父是網球選手，叔父是足球員，他本來想踢足球，因為伯父東尼（Toni Nadal）才讓他走上網球之路。

東尼今年在英媒BBC的訪談提到，納達爾3歲的時候被東尼找來見識網球，他把一顆球打向納達爾，納達爾直直走向球予以回擊。東尼教過幾百個孩子，幾乎沒見過這種反應，「通常我把球打向小孩子，他們會站在原地等球，但我姪兒卻是主動迎著球跑過去的，這很特別。」

小納達爾的網球之路其實很艱苦，伯父東尼的嚴格訓練讓年幼的他回家時經常是淚眼汪汪，母親瑪莉亞（Ana Maria）詢問時，他什麼也不說。除了有次納達爾提起伯父罵他是一個「媽寶」，瑪莉亞勃然大怒要去找東尼算帳，反被納達爾極力勸阻。

根據東尼所說，年幼時的納達爾是個溫和文雅的人，非常不喜歡東尼謾罵恐嚇式的鐵血教育。納達爾在自傳中提及東尼的許多嚴酷行為，包括14歲時他從南非的比賽歸來，那是他人生首度離家遠行，家人要幫他舉辦一個返家派對，被東尼粗魯地取消，並要求納達爾隔天早上準時起床練球。

東尼對這些「惡行」皆坦承不諱，「我對他要求特別多，因為我很在乎他，我確信他能克服這些關卡。」多年後納達爾本人，以及他的父母都十分感謝東尼的苦心栽培，然而這一切若沒有納達爾自幼堅毅的「蠻牛」性格，也無法成就今日的輝煌。