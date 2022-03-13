烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日點名台灣華碩電腦公司，呼籲終止與俄羅斯客戶的合作夥伴關係。對此，孫文學校總校長呼籲蔡政府，應同時要求烏克蘭也應該做出承諾，從此停止出售任何有助於中共武力犯台的科技，以維護兩岸和平。

張亞中指出，中共的第一艘航空母艦遼寧號的原型瓦良格號是烏克蘭賣的。烏克蘭也將野牛級氣墊船賣給中共，使得中共得以改善其野馬級登陸氣墊船。如果兩岸發生戰爭，航空母艦與登陸氣墊船都是中共攻台的利器。不止如此，中共多項攻台武器科技均來自烏克蘭。

張亞中說，當烏克蘭在用道德來要求華碩時，烏克蘭自己是否先需要對以往的作為道歉？並公開宣示，日後絕對不出售任何武器科技給中共，以避免用於日後兩岸軍事衝突？如果烏克蘭做不到，憑什麼要求台灣華碩？憑什麼高喊「科技是用於和平，而非戰爭」？何況華碩只是一般民間電子用品，與戰爭武器無關。

張亞中強調，當然同情與理解烏克蘭目前的遭遇，但也呼籲朝野，包括民進黨的蔡英文政府，中國國民黨主席朱立倫，在高調聲援及捐款烏克蘭的同時，也不要忘了向烏克蘭提出要求，當然也應同樣地向美國要求，台灣可以聲援烏克蘭，但請烏克蘭也應該做出承諾，從此停止出售任何有助於中共武力犯台的科技，以維護兩岸和平。

張亞中表示，如果朝野連這樣的要求都做不到，而只是一味地配合美國或烏克蘭，那真是喪失國格與自甘為扈從了。