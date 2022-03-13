金曲最佳組合「慢慢說」的利得彙（點點）與沈志方不僅是音樂夥伴，兩人交往11年來感情始終如一，12日在西門河岸留言舉辦「十年荏苒演唱會」上，沈志方無預驚求婚，在演唱〈目光〉前對著點點感性表示：「我們很契合然後陷入情網，下個月4月11日是（交往）11年，想要特別感謝她，如果沒有她，『慢慢說』不會成長為這個樣子，想跟妳說一句『我們結婚吧』」，毫不知情的利得彙當場感動爆哭，樂手隨後奏起〈結婚進行曲〉。

求婚驚喜令全場粉絲歡呼祝福聲不斷，利得彙感動得淚水直流，沈志方最後也忍不住掉下眼淚地說：「她跟我就像家人一樣，沒有她的生活我不行，結婚又何妨，一輩子給個證明，在一起多好。」藉由利得彙以家的概念所創作的〈目光〉一曲，對她甜說：「唱這首歌前想給她一個承諾，我們也有個家了。」利得彙感動落淚，邊哭邊感謝沈志方，如果沒有他一直在身邊支持，她可能早就放棄音樂事業，2人相互告白感動現場所有人。

利得彙與沈志方攜手挺過去年疫情風暴低潮，今年開春宣布舉辦專場演出，利得彙當時特別感謝男友：「10年前，在我對未來感到迷惘、就快要被擊倒的時候，他對我說，妳就像顆太陽一樣閃耀。」笑虧沈志方：「雖然現在想想，這句話爛透了，簡直像廉價的雞湯，但對無助的自己來說，能夠被理解、被輕輕地接住，哪怕只是一點點善意，都能讓黑暗透光。」而沈志方則是早在去年10月就開始籌備婚禮，他們的經紀人笑說：「因為小兩口住在一起，所以沈志方秘密準備得特別辛苦，連昨天演出的樂手都完全不知情，只有我們身邊幾個同事知道，真的很怕被聰明的點點知道。」

經紀人笑說，沈志方平常很會逗大家笑，沒想到他昨天講的垃圾話完全失效、超難笑，看得出他為了求婚非常緊張；經紀人表示利得彙與沈志方接下來會先完成結婚登記，礙於疫情影響，婚宴時間暫時未定。