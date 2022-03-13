特斯拉執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）身家估計有2287億美元（約6.5兆台幣），首富的感情也備受矚目，馬斯克與小他17歲的加拿大電音女歌手Grimes育有1歲多的兒子，2人的戀情去年9月起分分合合，而Grimes近日接受媒體專訪時，則談到與馬斯克的共同生活，直揭馬斯克過得不像富翁生活，抱怨馬斯克住在4萬美元（約115萬元台幣）的組合屋，她還連吃8天的花生醬。

33歲的Grimes與馬斯克自2018年交往，兩人育有1歲多的兒子，但小倆口在去年卻2度分合，並在去年12月透過代理孕母生下女兒，Grimes近日接受《浮華世界》訪問時，她則談到與馬斯克的共同生活，直揭馬斯克過得不像富翁生活，Grimes甚至說：「他有時生活水準在貧窮線下」，此話一出驚呆外界。

Grimes透露，兩人第一次分手的導火線是因，馬斯克想住在便宜、但有安全疑慮的組合屋，價值4萬美元（約115萬元台幣），雖然有客廳、浴室、臥室和廚房，不過空間只有10.5坪，運送到現場只需要一天就可以組合完成，Grimes曾向馬斯克反應，組合屋會被鄰居偷拍、也沒有保全，Grimes還脫口抱怨：「我甚至連續8天都吃花生醬」。

Grimes對馬斯克節儉到幾乎是小氣的作風很有意見，她還分享，兩人在洛杉磯同住時，她發現自己睡的那一邊床有破洞，但馬斯克卻拒絕買一張新床墊，儘管如此，Grimes接受專訪的報導一出後，Grimes則在推特發文：「我與馬斯克在訪問後『又』分手了」，不過Grimes仍保持風度，表示馬斯克是她最好的朋友，也是她人生中的摯愛。