高雄市去年發生酒駕累犯肇事車禍導致1死3傷，台南市長黃偉哲去年底呼籲修法公布酒駕累犯照片，立法院今年1月下旬3讀通過，預計3月底上路，台南市根據行政命令，13日率先公布3張酒駕累犯照片，遏止法律空窗期可能帶來的事故。

高雄市愛河畔去年發生酒駕累犯肇事，導致1家4口1死3傷慘劇，黃偉哲去年底就以美國「梅根法案」作依據，要求中央修法。立法院今年1月24日三讀完成道路交通處罰條例35-3條修法新制，「酒駕累犯者，公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實」，預計3月底實施。

台南市率先全台公布酒駕累犯名單，圖為6日凌晨酒駕被逮的林姓女子資料。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

在下營區被逮到酒駕的邱姓男子因是酒駕累犯被公布去識別化照片與部分姓名。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

台南市3月2日頒布行政命令，即日起發生5類重大酒駕事件，包括酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇逃、社會矚目事件與酒駕裁決處分確定，都會公布當事人去識別化資訊。

謝姓男子為酒駕累犯，4日遭逮被將通局公布去識別化照片與資料。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

台南市交通局13日公布首波3名酒駕累犯名單，包括照片、發生時間與地點，包括6日凌晨3時，在中西區民族路二段被查獲的林○雯，6日晚上8時，在下營區九份街被查獲的邱○津，4日晚上11時在麻豆區謝厝寮遭查獲的謝○旭，3人成為全台最先被公布的酒駕累犯。

台南市交通局表示，台南市2日已公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首周仍查獲酒駕累犯，未來查獲的酒駕累犯，會持續公布當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片在台南市交通局網站。

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