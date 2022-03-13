高雄市去年發生酒駕累犯肇事車禍導致1死3傷，台南市長黃偉哲去年底呼籲修法公布酒駕累犯照片，立法院今年1月下旬3讀通過，預計3月底上路，台南市根據行政命令，13日率先公布3張酒駕累犯照片，遏止法律空窗期可能帶來的事故。
高雄市愛河畔去年發生酒駕累犯肇事，導致1家4口1死3傷慘劇，黃偉哲去年底就以美國「梅根法案」作依據，要求中央修法。立法院今年1月24日三讀完成道路交通處罰條例35-3條修法新制，「酒駕累犯者，公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實」，預計3月底實施。
台南市3月2日頒布行政命令，即日起發生5類重大酒駕事件，包括酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇逃、社會矚目事件與酒駕裁決處分確定，都會公布當事人去識別化資訊。
台南市交通局13日公布首波3名酒駕累犯名單，包括照片、發生時間與地點，包括6日凌晨3時，在中西區民族路二段被查獲的林○雯，6日晚上8時，在下營區九份街被查獲的邱○津，4日晚上11時在麻豆區謝厝寮遭查獲的謝○旭，3人成為全台最先被公布的酒駕累犯。
台南市交通局表示，台南市2日已公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首周仍查獲酒駕累犯，未來查獲的酒駕累犯，會持續公布當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片在台南市交通局網站。
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