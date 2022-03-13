台灣民眾黨澎湖服務處開幕，主席台北市長柯文哲今日蒞臨主持揭幕儀式，並推薦黨籍莊國輝參選縣議員，被問及是否會提名澎湖縣長參選人，表示目前還沒有適當人選，針對民進黨內鬥，柯則強調，目前英系還比不過新潮流的實力。

台灣民眾黨服務處今日由台北市長柯文哲、立委蔡壁如等人共同揭牌，身兼黨主席的柯文哲說，台灣民眾黨在澎湖建立服務基地，讓澎湖更好，是努力的目標。

柯文哲受訪時媒體問他，台南市12日晚間又有5區停電，台南市長黃偉哲要台電加油一點的看法，柯文哲說，「台灣最大問題就是專業被政治扭曲，從台灣光復至今，台電都是相當專業的團隊，我不認為會有什麼問題，但人事不穩定，才造就今天的問題。」

另媒體問柯，民進黨內鬥浮上檯面，是否擔心派系治國更加嚴重？柯文哲說，「放心好了，目前民進黨派系最大還是新潮流，英系還比不過新潮流的實力，不過還是不要洩漏人家別黨的機密。」

對於台灣民眾黨澎湖服務處開幕，柯文哲表示，對澎湖有著特殊的感情，因為太太陳佩琪就是在澎湖出生長大的，一直念到馬公高中，畢業後就到台大醫學系，經常從她口中知道澎湖事物，伯父是澎湖小兒科名醫陳騰蛟，澎湖的孩子小時候都被他看過病，現在很多的親戚朋友都在澎湖，成立服務處是想服務澎湖人，希望澎湖鄉親給民眾黨服務的機會。