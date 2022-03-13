行政院長蘇貞昌日前接受質詢時，被國民黨立委蔣萬安詢問能否承諾未來不再大停電，結果蘇貞昌卻扯「你祖父說要反攻大陸」，今（13）日受訪時還稱自己向來是「你尊敬我一分，我回敬你三分」，但如果對方不客氣，他不能老是緘默不語。國民黨立委賴士葆認為，蘇貞昌給外界的觀感應該是「別人敬你一分，你回擊別人三分」。

蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，詢問蘇貞昌是否能夠承諾未來不再發生大停電，結果蘇貞昌不針對問題回應，反而嗆「你祖父說要反攻大陸至今都未做到」，12日蘇貞昌以「街頭小混混」形容蔣萬安的質詢，今日更稱自己對人一向是「你尊敬我一分，我回敬你三分」，引起各界不滿。

賴士葆在臉書表示，蘇貞昌應該好好回答不停電的問題，不是胡扯就可以逃避問題，並指出永康六天內五度停電，新北、基隆多處停電，台南市區紅綠燈更因為大規模的停電而一片漆黑，「把大停電換成全台到處小區域的停電是怎麼回事？」

賴士葆拜託蘇貞昌不要再耍嘴皮子，認為他自稱「你敬我一分，我回敬你三分」，但事實上他給外界的觀感卻是「別人敬你一分，你回擊別人三分」，狂酸閣揆之尊，卻經常罵街。