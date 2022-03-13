苗栗85歲張姓老翁11日15時許接到不明來電，指其兒子遭綁架，需要1百萬元贖金，張焦急萬分欲到農會領錢，行員驚覺有異報警，眾人勸說半小時，直到張老聯繫上兒子，才知是詐騙。

竹南分局後龍所警員羅子祺、黃紹方、翁林玄滿，當時接獲後龍鎮某家農會報案，指張姓老翁疑似遭詐騙，希望警方到場處理。

員警到場後，見到張男心急如焚，趕緊輕聲安撫詢問原由，原來老翁接到不明來電告知，其兒子遭當鋪業者綁架，需要立即交付1百萬元，否則心愛的兒子將遭遇不測。

當時老翁聽完後擔憂兒子性命不保，慌亂之下無法思考，趕緊拿著存簿及印章趕到農會，欲臨櫃領出老本去救兒子，所幸行員機警報警處理。

員警與行員力勸老翁這是詐騙集團老招，但老翁情緒激動、頻頻落淚，完全聽不進去，一直拜託員警及行員讓其領錢救兒子，直到員警趕緊撥打電話給老翁的兒子，讓老翁與其兒子通話，確認兒子安全無虞後，老翁方漸漸冷靜下來，破涕為笑，並感謝行員及員警積極協助，才保住了積蓄，沒讓詐騙集團得逞。