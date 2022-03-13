加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）2018年宣布與超模海莉（Hailey Bieber）結婚後便成為寵妻魔人，甜蜜生活羨煞旁人。但今年才25歲的海莉，近日卻因身體不適被緊急送醫急救，讓粉絲們相當擔心。

小賈斯汀日前才剛剛展開久違的巡迴演唱會《Justice World Tour》，就被感染新冠肺炎使得演唱會被迫延期，他與愛妻海莉也只能被隔離在家中，等待病況好轉，但沒想到在美國時間10日早晨兩人一起吃早餐時，海莉卻突然出現身體不適，趕緊被送往醫院，消息傳開後，不少人都認定海莉是因為被感染而被緊急送醫。

不過，事後海莉也在自己IG的限時動態透露自己的病況，澄清她不是因為被感染送醫，而是出現「類中風」的症狀，檢查後才發現她的腦部血管出現一小塊血塊，導致她輕微缺氧無法正常呼吸，讓她嚇得直呼這是她人生有史以來最驚恐的時刻之一，但經過緊急治療後身體已無大礙，海莉也不忘感謝所有醫護人員及關心她的所有人。

事實上，小賈斯汀最近衰事連連，2月份才傳出有人在他的演唱會慶功宴上拿出槍枝，射傷他的歌手好友柯達布萊克（Kodak Black），沒多久他就確診感染新冠肺炎因此陷入低潮，如今愛妻的身體也亮起紅燈，連日的打擊也讓不少人擔心他是否撐得住。