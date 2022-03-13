疫情指揮中心今天公布國內新增5例本土，均為擴大採檢對象，分別為雙北家庭群聚延伸再增1人，以及台南遊覽車-醫院院內感染群聚相關再增4人。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於今天5案都非陰轉陽個案，都是透過疫調擴大採檢才找出，因此特別是南部社區中仍存風險，民眾若有相關足跡，應特別提高警覺。

羅一鈞說明表示，今天新增5例本土，台北市新增1例為雙北家庭群聚延伸個案，目前該起群聚累計5人，是昨天確診者的同住哥哥，Ct值33，接觸史就是妹妹。羅一鈞表示，從哥哥的從Ct值與抗體變化看起來，這家人是感染早期個案，感染源需要特別追蹤，整體群聚會監測到3月22日期滿。

另外4例都是台南，羅一鈞表示，新增案例與南部正在追蹤的遊覽車旅行團就醫群聚相關，其中一名案21393因曾到醫院，經擴大匡列採檢確診，無症狀Ct值32.6，屬於感染尾聲。另一案則是職場接觸者。

另外2名則是家人，先是案21392有症狀，自我快篩陽性就醫確診，經疫調後發現，另一名家人有去過台南該醫院門診就醫，懷疑應該是在同醫院場域接觸到感染源頭，且3月7日就有症狀，但與復健的病患是有間接或直接接觸，或是跟藥劑部的同仁有接觸，仍需要經過疫調釐清。

羅一鈞提醒，今天5名個案皆是透過擴大匡列採檢出來的對象，尤其是台南，顯示出社區風險仍存在，整起南部遊覽車-醫院院內感染群聚，監測到3月22日期滿。