周杰倫的「Phanta Bear」（幻想熊）一上市就掀起一波熱潮。雖然這一萬隻NFT必須用虛擬貨幣「以太幣」（ETH）才能交易，一隻起價高達0.26顆以太幣（當時價值約新台幣2.8萬元），但只花了40分鐘就完售，短短7天更在全球最大的NFT交易平台OpenSea總榜登上全球第一名，超越去年以來的長期霸主「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club，BAYC）。！為什麼？

霹靂首發NFT虛擬公仔告捷，7日在國際平台VeVe上線秒殺，「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四個人氣角色，包括素還真等，共30,552組虛擬公仔、每組單價40美元，瞬間一秒創造逾台幣3,300萬元收益，法人估，與VeVe分潤拆帳後，為霹靂一秒賺進台幣數百萬元。據了解，背後的買家卻只有不到一成是台灣買家，為何台灣原創IP能熱爆國際公仔市場？

這當中有很多反思、問題、與炫目成績背後的底層智慧，你一定要來聽！本次時報會館趨勢商機線上論壇，將帶你從不同面向，最全面性的主題內容，除了有邀請周杰倫「Phanta Bear」（幻想熊）的NFT國際公關操盤手創映影視總經理江秉承及台灣霹靂布袋戲NFT銷售平台的VeVe創辦人暨執行長游書瀚;兩位的精彩案例分享外，論壇還邀請到台灣文化藝術基金首席大佬台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘;台灣NFT學界權威，更是台灣首位從 Google 與 NASA 合辦之菁英學校「奇點大學」（Singularity University）畢業生，人稱「寶博士」的臺北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞;以及原創聖女之歌、參天律等知名遊戲IP，參與全球下載量破千萬的遊戲「原神」場景設計，大中華地區最具規模的遊戲研發企業唯晶科技營運總經理孫雨塵;還有三次世界調酒冠軍、全球酒業最具影響力的人物、亞洲及世界50 大酒吧終身成就獎的得主王偉勳Aki，近期發行Paper plan 全球頂尖酒吧NFT，在酒吧界掀起一波風潮。

論壇主持人則邀請到傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊（Jason），擁有24年以上廣告媒體經驗，對市場總是深具前瞻遠見外，更是知名Podcast節目主持人;以及大大學院執行長許景泰共同擔任。講師與主持人實力雄厚，將為大家現身說法，以多樣化的主題內容，並從宏觀、專題、案例等多角化的視野，深入平台、金融、藝術、遊戲、娛樂、消費等不同領域，帶你一次搞懂元宇宙與NFT。

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講