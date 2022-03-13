林口區射擊場門口被遺棄的公比特犬，項鍊旁還有口罩 。（新北市動保處提供）

農委會3月1日起公告禁止新飼主飼養比特犬，新北市動保處近日接獲民眾通報，分別在林口、三重區看到2隻被遺棄的比特犬，動保處表示，飼主有任何飼養問題應尋求協助，非惡意棄養造成公安問題，棄養動物將依動物保護法處最高15萬元罰鍰，並提供百分之50罰款7萬5千元做為檢舉獎金，呼籲全民共同嚴抓杜絕棄養。

動保處表示，2日林口區民眾通報1隻奶油黃色比特犬，被遺棄頂福里66號射擊協會廣場，經動保處帶回查驗是1隻年輕公比特犬，身體狀態良好非常親人；6日晚間6時在三重區新北大道1段2號旁機車停車場，也有1隻年輕奶油黃色母比特犬被栓在電線桿上，無辜地看著往來人車，因運動民眾擔心發生咬人事件，而通報動保處帶回，經查2隻比特犬都未植晶片，目前單獨關籠安置在五股動物之家，近日將由獸醫協助完成絕育手術。

動保處目前已沿線訪查附近住戶及請警方調閱監視器畫面，也呼籲飼主盡速前來五股動物之家領回，若飼養上有任何問題，動保處會予以協助，為遏止比特犬飼主棄養，新北市將以危害公眾安全從重處分，經查獲將一律採重懲重罰15萬元。

動保處認為，被遺棄的比特犬很有可能是由外地運送過來丟棄，藉由車輛載運動物，民眾如有發現異常人、車載運動物出入，遺留動物，請提供車牌或其他線索，將以車追人結合鄰里、警方監視系統查緝，民眾只要提供事證成功，幫助查獲棄養者，順利開罰，依據檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法，可以得到罰鍰50％檢舉獎金。

鼓勵飼主終養比特犬一輩子，動保處提供「比特犬終養專案」，包含絕育補助、媒合獸醫師到府醫療、提供免費寵物登記、開設犬隻訓練課程、比特犬專屬運動區、到府輔導飼養方式、終身免費醫療諮詢、終身免費狂犬病疫苗注射及動物往生提供免費火化服務等措施。