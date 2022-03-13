俄羅斯入侵烏克蘭，瑞士信貸亞太區副主席陶冬認為，無論烏克蘭戰事最終勝負為何，俄羅斯總統普丁已經輸了。不過，陶冬的看法引發不少網友爭論，有人就認為，陶冬忘了分析，這次烏俄之戰暴露美國不敢對核武大國軍事開戰的事實，代表美國霸權時代的衰敗。

針對烏俄之戰局勢，陶冬10日在微博表示，這次西方國家雖未有軍事干預，但各國對俄羅斯祭出空前的經濟制裁，出招之兇狠令人難以想像，預估俄國今年GDP至少萎縮10分之1，明年經濟也會受衝擊；他認為，普丁「精於戰術、拙於戰略」，無論烏克蘭戰事最終勝負為何，普丁已經輸了。

陶冬說，普丁出兵烏克蘭，動搖了歐洲對俄羅斯最基礎的善意與信任，並引起民情轉向，歐洲各國罕見一致同意對俄羅斯實施經濟制裁，這種同仇敵愾的力量以及出招的兇狠，在之前是不可想像的。陶冬強調，普丁這次出兵在於擴大俄羅斯的戰略緩衝空間，但無論烏克蘭戰事最終勝負為何，從俄羅斯的地緣政治空間來看，已經被壓縮到1941年以來的最低水平，並認為，「普丁精於戰術、拙於戰略」。

有不少網友為此在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》有超過200多則留言，有網友就認為「普丁輸了，烏克蘭也沒贏，好像美國贏了」、「陶冬忘了分析，這次烏俄之戰暴露了---美國不敢對核武大國軍事開戰的事實，國際信任度大降，美國霸權時代的衰敗」、「笑死，烏克蘭國土被炸的體無完膚，竟說普丁輸了，就算輸了，烏克蘭10年內都無法重建」。