3月14日白色情人節即將到來，台北捷運公司今年再與台北霞海城隍廟合作，在捷運紅線雙連站販售「搭紅線、捷好緣」月老車票，同一日內不限距離可搭乘捷運2趟，每個售價100元，票卡啟用後不回收，永久收藏月老的祝福。

北捷指出，「搭紅線、捷好緣」月老車票即起在捷運雙連站開賣，票卡顏色有別於一般藍色的單程票，改以象徵愛情紅線的紅色為主；票卡正面是鉛錢造型，刻有「百年好合」字樣，背面則是留著白鬍、雙頰紅潤的月老頭像，超級應景。

北捷表示，購買時，自動售票機螢幕會出現「單身」及「非單身」兩個選項，心中默念祈求對象或條件後按下選項，購票完成後，售票機會列印紅色捷緣籤詩，讓大家收藏留念，也可掃描籤詩上的QR code下載保存；單身者月老還會傳授增加桃花運的小偏方，增加好人緣。

此外，北捷呼籲民眾透過「台北捷運GO」APP點擊捷運商城買好禮，APP立刻贈送1次當日最狂樂透活動的抽獎機會，最狂樂透3-4月特別獎為最新機種的Switch遊戲機一台，還有兒童新樂園6次券、彩繪車廂悠遊卡＋車廂迴力車等幸運好禮。