神岡高工學生在實習處主任林益瑋帶隊下，前往擔任捐血志工服務。（校方提供）

神岡高工學生在實習處主任林益瑋帶隊下，前往擔任捐血志工服務。（校方提供）

五傑聯合同心會13日於台中市豐原捐血室舉辦捐血活動，神岡高工學生在實習處主任林益瑋帶隊前往擔任志工服務，希望藉由志工服務培養學生具備日行一善、助人為快樂之本的精神與熱忱的快樂志工。

五傑聯合同心會7日至13日於豐原捐血室舉辦為期一週的捐血活動，在今日最後一天，特別邀請鄰近神岡高工學生參與一日志工服務，由林益瑋帶隊前往，數十名高二學生在星期日仍踴躍參與活動。

林益瑋表示，該校改制完全中學，高中部僅有機械科三班，因高中生人數及符合捐血年齡的限制，未來要如其他學校在內舉辦捐血活動非常不容易，因此藉由與地方公益社團合作，讓學生有機會參與捐血活動志工，希望能培養學生具備日

五傑聯合同心會為鼓勵名眾響應「捐血一袋，救人一命」善行，3月7日至13日於豐原捐血室舉辦愛心捐血活動，民眾捐血250c.c者，可獲贈「珍藏壽司米1包及全家中杯美式咖啡券1張」；捐血500c.c者，可獲贈「珍藏壽司米2包及全家中杯美式咖啡券2張」，請熱血民眾攜帶身分證、戴口罩前往捐血。