白色情人節將在3/14登場，運勢命理專家小孟老師在FB粉絲團分享，天蠍座、天秤座、雙魚座、水瓶座在白色情人節這天愛情運很旺，若是計畫告白的人，成功機率特別高，建議可穿著幸運色衣物，將能讓告白過程更加順利。

▍第四名：天蠍座

天蠍座在白色情人節這天戀愛運很旺，太陽、水星、木星落入戀愛宮，這天感情方面凡事都特別順遂，有伴的人能享受甜蜜的情人節，若打算和曖昧中的對象告白，可穿著白色衣物，與對方前往河濱公園約會，能夠提升告白成功率。

▍第三名：天秤座

天秤座在白色情人節這天獲得愛情的靈感和能量，金星、火星、土星進入戀愛告白的宮位，因此告白方面的能力和智慧會有明顯提升，單身者脫單的機率很高，若打算安排在情人節這天告白，可以穿著黑色衣物，與對方前往音樂餐廳約會，點一首浪漫歌曲，將能順利虜獲對方的心。

▍第二名：雙魚座

雙魚座在白色情人節這天愛情運很旺，因為太陽、水星、木星進入本命宮，太陽能量庇佑之下，金星又加持了桃花宮，讓這天感情方面的事情都特別順利，打算告白的人可以穿著水藍色系衣物，與對方上山看夜景，在星空之下告白，成功機率將會大增。

▍第一名：水瓶座

水瓶座在白色情人節這天戀愛運最旺，金星、火星、土星進入本命宮位，愛情發展非常順利，尤其3月中旬受到金星加持，情人節這天信心滿滿，整個人顯得容光煥發，建議計畫告白的人準備白色玫瑰花，與對方前往景觀餐廳約會，在浪漫氣氛的催化下，有望確認彼此的關係。