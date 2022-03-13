菊系6立委昨幫前鎮小港區擬參選人黃彥毓輔選。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員初選內戰，延伸至菊系及湧言會兩大派系大戰。菊系立委許智傑質疑身兼高市黨部主委的趙天麟黨務不中立，不該介入初選，更放話有意挑戰下屆黨部主委。趙天麟今回批，黨內初選視為兄弟登山，勿再操作假議題。

菊系與湧言會在這次黨內高市議員初選，多個選區布局都有重疊，近日菊系立委賴瑞隆、邱志偉等人在為菊系子弟兵站台時，更頻頻質疑，高市黨部不中立，認為趙天麟只幫自家子弟兵站台，但黨部昨聲明強調「主委是公共財，歡迎邀請主委推薦、錄音、掃街或合照」，雙方你來我往互批，飄出濃濃煙硝味。

許智傑直說，黨部主委可以幫大家助選，但「不要介入初選」，若以主委角度培養自己的子弟兵，只會讓人詬病。近日更傳出許智傑有意參選下屆高市黨部主委，對此，許智傑今鬆口「有意願，但還在評估」，需要再多聽各方意見。

許智傑也重申，假如未來自己參選並當選主委，在辦理初選時絕不會介入，當選後的目標即為輔選市長陳其邁高票連任，力拚民進黨在高市議會過半。

針對黨務中立受質疑一事，趙天麟駁斥說，「這根本是假議題」，黨部在諸多事件的處理都扮演黨公職最佳的後盾並予充分的量能，尤其直轄市市議員提名主責權在中央黨部，地方黨部沒有中不中立的問題。

趙天麟也強調，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，並舉例日前有為其他派系參選人錄音推薦，可惜批評者所屬派系沒有尋求助選，卻一味的批評，希望勿於初選用假議題製造紛

趙天麟提到，他擔任主委後從罷韓、市長補選到要努力拚議會席次過半，黨部一直努力在提高政黨形象與擴大支持度，至今黨員人數已破5萬，舉辦親子藝文活動也吸引許多中間選民參加，如今理想及政見目標走到剩最後一哩路，所以會尋求主委連任。

湧言會高市議員林智鴻表示，民進黨舉才是政黨的DNA，趙天麟身兼主委早就已經說過自己是公共財，若不同系統議員參選人邀請助選，相信他都願意協助，但不能沒有邀請，就說主委介入初選，這樣的說法不公平，若許委員有意角逐民進黨主委選舉，該循黨內民主機制提出對民進黨發展有幫助的方針，而非以批判同黨立委同志作為參選起手式，這不是民進黨支持者所樂見。

民進黨高市黨部主委2年一任，趙天麟在2020年與菊系高市議員高閔琳對戰，最後趙天麟順利當選，而下屆選舉將於今年5月22日登場，屆時是否再次上演菊系對上湧言會大戰，外界都在看。