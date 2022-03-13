民眾踴躍參與健康篩檢。（李綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為加強肝炎防治，苗栗縣政府結合財團法人肝病防治學術基金會、苑裡李綜合醫院，13日在苑裡鎮舉辦大規模B、C型肝炎免費篩檢，現場也有四癌篩檢、成人健檢，以及疫苗接種服務。

C肝防治篩檢活動上午在「社苓里活動中心」，下午在「山腳里慈護宮」，光是上午到場民眾就超過2百人，肝篩、四癌、成健、子抹、乳攝、流感、疫苗將近700人次，民眾參加相當踴躍。

苗栗衛生局指出，苑裡為全台C型肝炎風險最高的鄉鎮，內區「山柑、社苓、山腳、舊社、玉田、泰田、上館、南勢」8個里40歲以上未篩檢者逾3千人，篩檢涵蓋率僅有2成，希望透過大規模定點篩檢，幫民眾早期發現及早治療，降低肝病的傳播與風險。

除了B、C肺炎檢查，李綜合醫院打造一站式健康服務，特別增設乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌四癌篩檢，莫德納與流感疫苗接種，上午場次加開成人健檢服務，一次滿足民眾篩檢、健檢、打疫苗的需求，擴大預防保健加值服務，為鄉親健康把關。

另外，肝炎篩檢如為陽性，衛生局與肝病防治學術基金會將再擇日，安排前往苑裡李綜合醫院做腹部超音波做後續追蹤治療，治療藥費有健保給付及肝病防治學術基金會補助。

李綜合醫院董事長李順安表示，李綜合醫院一直積極在院內幫民眾做篩檢與治療，近三年來已完治約600人，成效非常良好。

李順安說，「肝炎、肝硬化、肝癌」是肝癌發病三部曲，近8成肝癌是由B、C型肝炎引起，初期沒有症狀，容易被輕忽，篩檢是及早發現與防治肝癌的最好方式，近兩年受到新冠肺炎疫情影響，民眾篩檢率明顯降低，如果因為擔心疫情而不篩檢，延誤健康反而得不償失，建議民眾做防疫也要做篩檢。

他指出，C肝沒有疫苗防治但可以治療，治癒率超過95％，目前健保全額給付大約20萬元的全口服C肝新藥治療費用，且幾乎沒有副作用，民眾應該好好把握難得機會，呼籲仍未篩檢的民眾，可以到李綜合醫院做免費抽血檢查，及早發現與治療。

上午記者會活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊、財團法人肝病防治學術基金會總監黃婉瓊、苗栗縣政府衛生局局長張蕊仙、寶工實業股份有限公司行銷企劃主任張哲豪、苑裡鎮鎮長劉秋東、苗栗縣議員陳品安與張顧爍、苑裡李綜合醫院董事長李順安，以及內區8位里長皆全員到齊，展現團結合作氣勢與撲滅苑裡C肝的決心。