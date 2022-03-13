縣長張麗善（左一）日前視察二崙鄉老人會，縣議員廖偉晴（右二）、李明哲陪同建言。（周麗蘭攝）

縣長張麗善巡視老人會的供餐設備。（周麗蘭攝）

雲林縣長青食堂是目前老人的最熱門去處，縣長張麗善（中）偶也會與老人共餐。（周麗蘭攝）

雲林縣前年提早達成國中小班班有冷氣目標，接下來將改造社區活動中心作為老人家的活動空間，像是抓漏、增設電梯、粉刷油漆，視各活動中心需求作改善，已有130多個活動中心、老人集會所提出申請，縣長張麗善表示，老人也需要舒適的活動空間，只要社區有需求就去勘查。

雲林縣老年人口比率已達19％，縣府近年力推長青食堂政策，鼓勵老人家走出家門，許多長輩為了取餐、共餐，提早出門聊天，從此多了社交機會，有也愈來愈多長青食堂擴大服務項目，像是透過勞作保持手部靈活、提供飲食保健知識、揪團運動，但空間稍嫌簡陋不足。

為讓老人家有合適的學習與活動空間，縣府決定改造社區活動中心、老人會館、集會所，特別是是閒置的2樓空間，只要是合法建物，社區老人有使用需求，縣府願提供經費加設電梯。

張麗善表示，她參訪很多設在活動中心的長青食堂，老人家的使用率愈來愈高，有些不是太悶、太熱，就是漏水嚴重長壁癌，也有很活動中心2樓閒置著，原因是老人爬不上去，放著不用很可惜。

她說，國中小學都已經裝冷氣了，今年開始也要幫長輩裝冷氣，年輕人與小孩都有舒適空間求學或工作，老人也應該有，首先解決建物老舊漏水問題，接著設置無障礙廁所與坡道，重新粉刷明亮油漆，打造符合長輩活動的環境，讓輪椅族、拐杖族都不必擔心出門。

她表示，縣府去年七月針對電梯減稅，凡高齡者、身障者及公寓大廈使用之電梯免加徵房屋稅；老人家爬不到2樓，若是合法建築且可承載電梯，縣府協助裝電梯取代長輩的2隻腳，讓關懷據點、樂齡中心也可以設在2樓。

縣府最近調查有改造需求的社區活動中心、老人會館、集會所，已有130多個提出申請，需求都不太一樣，不少申請抓漏工程，已有2個活動中心正裝設電梯。

張麗善強調，許多鄉鎮市公所希望新建老人會館，但金額非常龐大，以斗六市公所為例，斗六市老人會將改為扶老與托幼中心，公所支持加上衛福部補助8000萬元才能實現，她的目標是盡快幫老人解決問題，之後再加裝歌唱設備、體健器材，讓老人家開心過日、終身學習、鍛鍊身體。