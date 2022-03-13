太炫！有網友在街頭目擊一輛黑銀雙拼色的勞斯萊斯豪車，車牌還是罕見的連號「2222」，消息曝光在網路上後，不少網友狂猜測車主是知名賽車選手「廖老大」，雖旋即就被知情網友反駁，但多數網友仍認為能開勞斯勞斯，就表示車主肯定大有來頭。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，曬出一張照片，地點位於台北市大安區，圖片中為一輛要價上千萬元的黑銀雙拼色的勞斯萊斯轎車，車牌還是罕見的連號「2222」，在陽光照耀下顯得耀眼動人。

照片曝光在網路上後，名貴且稀有的豪車迅速引起網友暴動，不少網友驚喜留言，「有神先拜！」、「帥翻了～」、「能開這款都是大老級了」、「坐了開會絕對不塞車不遲到的車」。

也有網友看見豪車與車牌號碼等線索，推測跑車車主可能是有台灣賽車教父之稱的「廖老大」，他先前遭網紅嗆聲時，廖老大曾公開家中擺滿15台名車的車庫，每輛車的車牌清一色全是「2222」。可惜論點一出立刻被內行網友打槍，因為廖老大的勞斯萊斯為紅白，並非影片中的黑銀，但多數網友一致認同，不管車主身分是誰，能擁有要價上千萬的行動豪宅，肯定都來頭不小。

不少網友看見「名車」與「車牌2222」的關鍵線索，認定車主一定是廖老大。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）