嫁到台灣的波蘭媳婦Iga指出，在波蘭研讀牙醫系6年，在波蘭認識現在的台灣老公，兩人結婚後她隨對方來台灣生活，不僅努力學習中文，還拚牙醫考試，順利獲取牙醫執照，目前在基隆的某牙醫診所執業，已有不少病患指名要給她治療，她開心地說，「台灣的病人都很可愛，再辛苦都值得」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》11日上傳最新影片中，來自波蘭的牙醫Iga透露，過去在波茲南大學念牙科系時，認識了現在的老公，兩人交往半年，對方返台實習，她仍留在波蘭，遠距離戀愛長達一年，沒想到老公實習結束後，又飛回波蘭向她求婚，讓她決定移居台灣。

Iga指出，婚後她不想只是在家當個家庭主婦，認為自己在波蘭讀了6年的牙醫系，因此有了想當牙醫的想法，但外國人在台灣當醫生有難度，因為所有考試都是中文，而當時的她的中文程度僅是「您好、謝謝及『賈霸尾』（台語吃飽沒）」，為此她每天花5至6小時練習中文及準備考試，經過兩次國考，才順利拿到第一張執照。

Iga表示，考到第一張執照後到雙和醫院實習一年，她坦言真的很辛苦，有時要擔任實習住院醫師，有時要幫忙急診，不過最讓她慶幸的是，許多人待她相當親切，不僅教她說中文，同事也教她如何和病患培養感情，一年後她又順利通過第二個國考考試，終於拿到台灣牙科執照。

Iga說，她現在在基隆的某診所執業，很多人願意給她看牙，甚至很多病患專門找她治療，同時她也說，若相同情況出現在波蘭，大家可能會比較不信任外國醫生，感謝台灣人願意給她機會。

Iga也點出台灣和波蘭的差異，包括台灣的牙科診所很普及，只要拿出健保卡、付掛號費就能看診，「在台灣看牙醫真的很幸福」。另外，Iga也提到台灣特別的地方，就是牙醫每半年就必須到幼兒園幫幼童塗氟，但還是有許多孩童蛀牙，她希望爸爸媽媽可以陪孩子一起刷牙。

不過一直以來很多人問她為什麼要這麼辛苦學中文，在台灣當牙醫，她則解釋，若今天換成老公到波蘭當牙醫可能會比較困難，因為波蘭文真的很難學，「所以為了他，沒關係」，再加上台灣的病人都很可愛，「我覺得很值得」。

影片曝光後，許多台灣網友紛紛大讚，「看得好感動，謝謝妳對台灣這塊寶島的愛」、「波蘭人能通過台灣牙醫師資格，真的非常不容易，給妳個掌聲」、「讓這麽優秀的女孩為愛來台貢獻自己的才能，謝謝妳」、「妳願意為這塊土地與人付出這麼多心血，妳就是台灣牙醫」、「太感動了，有一種台灣愈變愈好的感覺」。