能仁家商史魯齊（左）貢獻16分、11籃板，助隊獲得HBL 110學年賽事季軍。（陳怡誠攝）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組季軍戰，能仁家商靠著第3節27比12攻勢，將5分領先擴大，終場84比70重挫上季冠軍泰山高中，能仁獲得季軍、泰山殿軍。

首節打完泰山27比23小幅領先，不過能仁在高三後衛潘偉傑帶領下，2、3兩節不但比數超車，也打下20分勝基，泰山末節未能扭轉局勢，4強賽以2敗結束。

能仁潘偉傑三分球7投5中，豪取全場最高的29分，賽後榮膺季軍戰單場MVP，走出前一場對南山9投1中的低潮，沒中不足是罰球7罰2中，他感謝教練、隊友給他鼓勵，讓他在進攻端找回信心。

能仁史魯齊高中生涯最後一戰繳出16分、11籃板雙十數據，表示自己4強賽首戰綁手綁腳，在禁區的威脅也不夠，只留下6分數據，季軍戰找回本色，為球隊做出貢獻，讓高中生涯最後一戰不至於遺憾落幕，但他笑說：「雖然助隊獲勝，但是打中午12點的季軍賽和晚上6點的冠軍賽感覺還是有差。」

對於大學選擇，史魯齊、潘偉傑都還要考慮，史魯齊補充：「但可以肯定的是，186公分高的我，現在因為球隊需要主打禁區，上大學勢必要面臨轉型問題，是我接下來最大的煩惱，而且體重也要從現在110公斤降到100甚至100公斤以下，可能力量會受到影響，但速度應可提升，就看大學教練怎麼協助我規劃之後的發展。」