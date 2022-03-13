美國紐約知名的現代藝術博物館今天驚傳員工遭民眾刺傷事件，警方表示，一名因擾亂秩序被取消會員資格的男子不滿入館遭拒，持刀刺傷2名員工，隨後逃逸，警方正在緝捕。

綜合法新和路透社報導，紐約市警察局（NYPD）情報暨反恐部門負責人米勒（John Mille）表示，兩名被刺傷的員工都是女性，傷在「背部、鎖骨與後頸部」，兩人「不會有生命危險」。

米勒表示，因此人經常造訪，博物館員工都知道這號人物，警方也知道他「素行不良」，曾多次「擾亂秩序」，包括近日至少一次在現代藝術博物館（Museum of Modern Art, MoMA）館內鬧事。

米勒表示，博物館昨天寄信給此名男子告知撤銷會員資格，男子今晚上門「表明」想看博物館播放的一部電影。

但男子獲知會員資格被取消、不得入內後勃然大怒，跳進服務台內刺傷兩名員工，閉路電視顯示他犯案後拔腿逃離現場。

「紐約郵報」（The New York Post）刊出兩名女員工躺在擔架被送上救護車的照片。報導指出，當時現場一片混亂，參觀民眾倉皇逃出。