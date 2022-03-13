總獎金8000萬日圓的明治安田生命高球賽13日進行最終輪賽事，出發時還落後4桿的台灣高球女將蔡佩穎火力全開，抓下7隻小鳥、無失誤的完美表現，揮出65（-7）桿，最終以三輪總桿數203（-13）桿、1桿之差逆轉封后，奪下生涯首座日巡賽冠軍。

蔡佩穎今年打出不錯的開季，一月初的日立慈善盃女子菁英賽才奪冠，終結過去日立盃一冠難求的窘境，帶著好表現回到日巡賽賽場，蔡佩穎本周參加橫濱輪胎女子賽，前兩輪分別揮出68（-4）、70（-2）桿，排名暫並列第5。

今天最終輪出發前，蔡佩穎還落後領先者4桿，但她火力全開，前9洞抓下3隻小鳥，轉場後狀態更升溫，第13洞起連續3洞抓下小鳥，第17洞再進帳1隻小鳥，且沒有吞下任何柏忌，以完美表現逆轉封后。

從2011年展開日巡賽生涯的蔡佩穎，過去僅在2019年的日本次巡賽拿過1次冠軍，日巡賽最佳成績是並列第2，這次終於奪下生涯日巡賽首冠，也讓她進帳冠軍獎金1440萬日圓（約台幣400萬元）。